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Сегодня, 13:11

Моуринью: «Бензема делает так много, что «Золотой мяч» становится естественным следствием»

Мария Гусева

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

«Карим — фантастический парень, у него прекрасный характер, он командный игрок. Он не зациклен на себе, на «Золотом мяче» или на желании забивать больше других. Он просто командный игрок, который делает так много, что «Золотой мяч» становится естественным следствием. Я думаю, что он парень, одержимый командой», — цитирует Mirror Моуриньо.

Жозе Моуринью работал с Бензема в период своей карьеры в «Реале», который португальский специалист возглавлял с 2010 по 2013 год.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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