Дмитрий Черышев: «В Андорре нам могут дать полполя на тренировку, а на другой половине тренируется завтрашний соперник»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о специфике работы в Андорре.

— Как технически выглядит работа в Андорре, где всего два стадиона и три тренировочных поля на всю страну?

— Андорре сложно предъявлять за это претензии. Маленькая страна с населением всего в 80 тысяч человек делает максимум, чтобы здесь можно было достойно и профессионально играть в футбол. Так что мы стараемся не обращать внимание в тренировочном процессе на соперников, но, конечно, бывают курьезы. Например, в субботу могут дать всего полполя на час-полтора за день до игры: все матчи у нас по воскресеньям. В это время на другой половине поля тренируется твой соперник, ха-ха.

Это было самым сложным. Сейчас это более-менее отрегулировали, но все равно возникают всякие ситуации. Мы, допустим, приезжаем за 40 минут до начала тренировки, а перед нами занимается соперник. Не заметить действия другой команды невозможно, на протяжении всей недели каждый видит каждого. Здесь невозможно спрятаться от конкурентов.

Но еще раз подчеркну, что я просто пересказываю местную особенность, а не высказываю претензии. Глобально здесь есть все, чтобы качественно работать, — сказал Черышев Metaratings.ru.

Российский специалист стал главным тренером «Санта-Коломы» в июле 2022 года.