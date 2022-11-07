Адиев: «С большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана»

Сегодня, 17:48
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о возможном продлении контракта с национальной федерацией футбола.
«Как я и говорил ранее, мной интересовались клубы РПЛ, но это уже в прошлом. Сейчас идут переговоры с федерацией футбола Казахстана. Контракт еще не подписал, но определенные продвижения уже есть. У нас впереди две игры — против Узбекистана и сборной Объединенных Арабских Эмиратов. В общем, с большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.
Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Действующее соглашение тренера в сборной истекает в конце года.