Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:48

Адиев: «С большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана»

Мария Гусева
Telegram Новости

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о возможном продлении контракта с национальной федерацией футбола.

«Как я и говорил ранее, мной интересовались клубы РПЛ, но это уже в прошлом. Сейчас идут переговоры с федерацией футбола Казахстана. Контракт еще не подписал, но определенные продвижения уже есть. У нас впереди две игры — против Узбекистана и сборной Объединенных Арабских Эмиратов. В общем, с большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Действующее соглашение тренера в сборной истекает в конце года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-by-l-interes-so-storony-klubov-rpl-no-skoree-vsego-prodolzhu-rabotu-so-sbornoj-kazahstana/
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Сафонов: «Дзюба может сказать, что ему надоело и закончит играть или поедет в какую-нибудь экзотику»