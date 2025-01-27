Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:05

Главный тренер «Сьона» — о Миранчуке: «Мне недостаточно того, что он делает»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо выразил недовольство игрой российского полузащитника Антона Миранчука после матча 20-го тура швейцарской суперлиги против «Базеля» (1:4).

«Мне недостаточно того, что он делает. В чем проблема Миранчука — в технике или настрое? В целом. Он должен делать намного больше», — приводит слова Толо Blick.

29-летний россиянин выступает за «Сьон» с осени 2024 года. В этом сезоне на счету полузащитника 9 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

8
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Читайте также
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
В Германии осудили отказ Польши пригласить РФ на годовщину освобождения Освенцима
Шестеркин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»
Ветеран Варшавского восстания прокомментировал заявления Польши о Красной армии
Народный артист СССР Юрий Башмет дал совет SHAMAN
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя