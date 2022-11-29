Главный тренер «Спортинга» продлил контракт с клубом до 2026 года

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим продлил контракт с клубом. Он заключил соглашение до 2026 года, сообщает сайт клуба.

37-летний тренер работает с командой из Лиссабона до 2020 года. До этого он тренировал «Брагу».

В нынешнем сезоне «Спортинг» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 25 очков в 13 матчах. От лидирующей «Бенфики» команда отстает на 12 очков.