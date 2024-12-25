Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:45

Дмитрий Гунько: «Самое важное — «Урарту» в чемпионской гонке»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Главный тренер армянского футбольного клуба «Урарту» Дмитрий Гунько подвел итоги первой части сезона для команды.

«На данный момент мы находимся в чемпионской гонке — это самое важное. Эту задачу мы ставили, хотя по потерянным очкам расстояние внушительное. Сейчас находимся на второй строчке в турнирной таблице. К сожалению, мы потеряли очки с командами, с которыми не должны были терять и немного усложнили себе жизнь. Именно с этой задачей — не терять очки в тех играх, в которых не должны, где соперник чуть уступает в классе, — не справились на сто процентов. Думаю, это более чем удовлетворительный результат, хотя команда не избежала спада, и это чуть усложнило нам жизнь в борьбе за чемпионство», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

После 18 туров «Урарту» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги Армении и отстает от лидера чемпионата «Ноа» на два очка.

Гунько работает в «Урарту» с июня 2022 года. В первый же сезон он привел команду к чемпионству и к победе в Кубке Армении.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
Читайте также
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя