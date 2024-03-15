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15 марта, 16:59

Главный тренер «Урарту» Гунько: «Обязательно сядем за стол переговоров с Глушаковым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что разговор с полузащитником Денисом Глушаковым о продлении контракта обязательно состоится.

«Денис находится в хороших физических кондициях, спасибо «Ростову» и Валерию Георгиевичу Карпину за то, что подготовил футболиста. У нас очень тяжелый график, мы играем через три дня на четвертый, через четыре — на пятый. Уже сыграно шесть матчей. Это накладывает отпечаток на всех футболистов, не только на Дениса. Но мы видим, какую пользу он приносит команде. Мы обязательно сядем за стол переговоров, не сомневаюсь в этом», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Глушаков провел за «Урарту» 4 матча. 37-летний полузащитник проходил сборы с «Ростовом».

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
ФК Урарту
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