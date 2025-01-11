Тренер «Урарту» Гунько — о трансфере Игнатова: «Желаю многих игроков, но у нас нет денег «Лукойла» или «Газпрома»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном трансфере хавбека московского «Спартака» Михаила Игнатова.

«Может ли Игнатов перейти в «Урарту»? Знаете, сколько у меня желания? Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я желаю многих футболистов, но наш президент платит собственные деньги, это не деньги «Лукойла» или «Газпрома». Мы очень взвешенно подходим к каждому трансферу, мы четко понимаем наши возможности и стараемся в этих реалиях добиваться результата», — сказал Гунько ODDS.ru.

В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.