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Сегодня, 19:25

Тренер «Урарту» Гунько — о трансфере Игнатова: «Желаю многих игроков, но у нас нет денег «Лукойла» или «Газпрома»

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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном трансфере хавбека московского «Спартака» Михаила Игнатова.

«Может ли Игнатов перейти в «Урарту»? Знаете, сколько у меня желания? Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я желаю многих футболистов, но наш президент платит собственные деньги, это не деньги «Лукойла» или «Газпрома». Мы очень взвешенно подходим к каждому трансферу, мы четко понимаем наши возможности и стараемся в этих реалиях добиваться результата», — сказал Гунько ODDS.ru.

В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ODDS.ru.
Дмитрий Гунько
Михаил Игнатов
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