Главу Федерации футбола Панамы отстранили за оскорбление футболистки сборной

ФИФА отстранила от деятельности главу Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки сборной страны, сообщает пресс-служба FPF.

Срок отстранения — шесть месяцев, оно завершится 14 июля. Также Ариаса оштрафовали почти на 11 тысяч долларов.

В марте прошлого года футболистка Марта Кокс раскритиковала панамскую женскую футбольную лигу. После этого Ариас в интервью панамским назвал ее толстой.

В заявлении Федерации футбола Панамы отмечается, что Ариас принес публичные извинения спортсменке и признал, что допустил серьезную ошибку.