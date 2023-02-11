0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:09

Глеб пожелал удачи Кержакову на посту главного тренера «Кармиотиссы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Кержаков молодец, я очень хорошо с ним знаком. Просто поздравляю его с этим. Желаю ему удачи», — сказал Глеб «СЭ».

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова 8 февраля, 40-летний россиянин заключил с клубом контракт на 1,5 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 26 очками.

Александр Глеб
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Арис» с Кокориным обыграл «Омонию» в матче чемпионата Кипра