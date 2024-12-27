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Сегодня, 20:08

Globe Soccer Awards признала Беллингема лучшим полузащитником по итогам 2024 года

Алина Савинова
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Футболист «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим полузащитником 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит в Дубае.

На награду также были номинированы Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба — «Интер»), Тони Кроос, Федерико Вальверде (оба — «Реал Мадрид»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба — «Байер») и Витинья («ПСЖ»).

В минувшем сезоне 21-летний Беллингем сыграл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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