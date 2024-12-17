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Сегодня, 18:23

Globo Esporte: Винисиус получит награду The Best лучшему игроку 2024 года

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор получит приз лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, сообщает Globo Esporte. Награждение состоится 17 декабря.

Помимо бразильца в число номинантов вошли: Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Дани Карвахаль (Испания, «Реал»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»/«Реал»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Флорина Вирц (Германия, «Байер») и Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри был признан лучшим футболистом года и получил «Золотой мяч», вручаемый изданием France Football.

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте.

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Винисиус Жуниор
Футбол
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