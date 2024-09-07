Глушаков: «Я еще поиграю сам. Вот закончу и тогда буду «устраивать» всех в клубы»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, кому еще будет помогать после экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса. Голландец ранее подписал подписал контракт с эмиратским «Дубай Юнайтед».

— Кого следующим будешь устраивать — без клуба еще Джикия, Гильерме, Дзюба и Миранчук?

— Знаете, я еще поиграю сам. Вот закончу и тогда буду «устраивать», — сказал Глушаков Sport24.

В нынешнем сезоне 37-летний Глушаков провел 8 матчей за «Химки». Контракт футболиста с подмосковным клубом действует до лета 2025 года.