Сегодня, 09:33
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг из 25 лучших тренеров мира в XXI веке по версии портала Goal.
Второе место занял Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал»), третье — Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
Полностью рейтинг тренеров Goal выглядит следующим образом:
Томас Тухель («Боруссия», «ПСЖ», «Челси», «Бавария»);
Ханси-Дитер Флик («Бавария», «Барселона», сборная Германии);
Массимилиано Аллегри («Сассуоло», «Кальяри», «Милан», «Ювентус»);
Рафаэль Бенитес («Осасуна», «Валенсия», «Интернационале», «Наполи», «Реал», «Ньюкасл», «Эвертон», «Сельта»);
Йоахим Лев («Штутгарт», «Фенербахче», «Аданаспор», сборная Германии);
Симеоне Индзаги («Лацио», «Интернационале»);
Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», сборная Нидерландов);
Юпп Хайнкес («Бавария», «Реал», «Бенфика»);
Марчелло Липпи («Аталанта», «Наполи», «Ювентус», «Интернационале», сборная Италии, сборная Китая);
Клаудио Раньери («Кальяри», «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Юветус», «Рома», «Интернационале», «Монако», «Нант», «Лесте Сити», «Фулхэм», «Сампдория», сборная Греции).