Гвардиола стал лучшим тренером XXI века по версии Goal, Моуринью — 4-й, Клопп — 5-й

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг из 25 лучших тренеров мира в XXI веке по версии портала Goal.

Второе место занял Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал»), третье — Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

Полностью рейтинг тренеров Goal выглядит следующим образом: