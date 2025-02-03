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Сегодня, 11:44

Гогнидзе оценил возможность ухода Кокорина из «Ариса»

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе оценил возможность ухода из клуба экс-форварда сборной России Александра Кокорина.

«Без комментариев. Но мы Сашей довольны, он проводит результативный сезон и является одним из лучших форвардов чемпионата», — сказал Гогнидзе Legalbet.ru

Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение россиянина с кипрским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Legalbet.ru
Александр Кокорин
Футбол
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