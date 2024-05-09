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Сегодня, 06:44

Гол Кавани со штрафного принес «Бока Хуниорс» победу в матче Южноамериканского кубка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бока Хуниорс» переиграл «Спортиво Триниденс» в матче 4-го тура Южноамериканского кубка — 2:1.

Парагвайская команда в конце первого тайма вышла вперед — гол забил Бриан Андрада, который сразу после перерыва получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 69-й минуте аргентинцы отыгралась. Победный гол на 2-й добавленной минуте со штрафного забил экс-форвард «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

«Бока Хуниорс» с 7 очками идет на втором месте в группе D. «Спортиво Триниденс» занимает последнюю строчку — 3 очка.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Бока Хуниорс
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