Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Хотел бы видеть Кокорина в РПЛ. Потому что всегда хочется играть против таких сильных футболистов. Он был, есть и всегда будет топовым игроком. В России он такой один — единственный и уникальный. Не позвал бы его в «Крылья», потому что в России есть команды, в которых он более нужен. Какая-нибудь топовая», — приводит слова Фролова Sport24.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел за кипрский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передач