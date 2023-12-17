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Сегодня, 13:35

Фролов — о Кокорине: «Он был, есть и всегда будет топовым игроком»

Фролов назвал Кокорина топовым игроком
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Хотел бы видеть Кокорина в РПЛ. Потому что всегда хочется играть против таких сильных футболистов. Он был, есть и всегда будет топовым игроком. В России он такой один — единственный и уникальный. Не позвал бы его в «Крылья», потому что в России есть команды, в которых он более нужен. Какая-нибудь топовая», — приводит слова Фролова Sport24.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел за кипрский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передач

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Евгений Фролов
Футбол
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