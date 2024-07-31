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Сегодня, 17:12

Голкипер сборной Азербайджана — о смене гражданства: «Никогда не сравнивал себя с Акинфеевым»

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Голкипер сборной Азербайджана и «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев объяснил свое решение поменять спортивное гражданство с российского на азербайджанское.

— Я себя никогда с Акинфеевым не сравнивал вообще. Никогда. Не задумывался, что я вообще могу играть на уровне Акинфеева и когда-то достичь его уровня. Я хотел, у меня была цель, я старался к ней идти всегда, от тренировки к тренировке, изо дня в день. Я тренировался по 2?3 раза в день. Ну, если вообще с мертвой точки ничего не двигается, почему ты должен просто сидеть и ждать? Ты стараешься что-то изменить. У меня появился вариант поехать в Азербайджан. И там я, на самом деле, стал своим, — сказал Магомедалиев Legalbetю

До 2011 года Магомедалиев привлекался к играм за юношескую сборную России. В 2014 году стал выступать за молодежную команду сборной Азербайджана, а в 2020-м дебютировал за первую национальную команду страны.

Источник: Legalbet
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