Голкипер сборной Японии Кавасима объявил о завершении международной карьеры

Голкипер «Страсбура» и сборной Японии Эйдзи Кавасима объявил о завершении международной карьеры.

«На чемпионате мира я разделил безмерную радость с людьми, которые думают о Японии, где я родился. Но я почувствовал непостижимое чувство поражения перед нерушимой стеной. Я очень горжусь тем, что последние 15 лет проводил всю свою жизнь, сражаясь за национальную команду Японии. Теперь я хотел бы сосредоточиться на своих собственных задачах», — написал Кавасима в социальной сети.

Вратарь дебютировал за основную сборную Японии в 2008 году. В составе национальной команды 39-летний японец провел 95 матчей.