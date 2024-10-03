Голландский адвокат — о деле Промеса: «Шансы на оправдательный приговор значительно ниже 50 процентов»

Нидерландский адвокат Эрик Томас в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение апелляционного суда Амстердама, отклонившего большинство запросов адвокатов экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«В целом можно сказать, что шансы на оправдательный приговор во время апелляции, особенно если речь идет о наркотиках и импорте, значительно ниже 50 процентов. Его возможная неявка в суд отрицательно скажется на его шансах на оправдательный приговор», — сказал Томас «СЭ».

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В начале сентября Промес подписал контракт с дубайским клубом «Юнайтед», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. С того момента нидерландец все еще не дебютировал за команду из-за проблем с регистрацией.

(Дарик Агаларов)