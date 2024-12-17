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Головин поставил Крооса на первое место в голосовании The Best, в тройке — Мбаппе и Винисиус

Руслан Минаев
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поставил бывшего хавбека «Реала» и сборной Германии Тони Крооса на первое место в голосовании на приз The Best лучшему игроку 2024 года.

В тройку россиянин включил нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе и форварда мадридского клуба и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

При этом, главного тренера сборной России Валерия Карпина в списке нет. От представителей медиа стал известен выбор экс-журналиста «СЭ» Олега Кошелева. В его тройку попали хавбек «Манчестер Сити» Родри, Винисиус и защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.

Лучшим игроком 2024 года в итоге был признан Винисиус, который опередил хавбеков Родри и Джуда Беллингема («Реал»).

Александр Головин
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Тони Кроос
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