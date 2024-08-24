Гонду пропустит матч «Архентинос Хуниорс» на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Нападающий Лусиано Гонду не попал в заявку «Архентинос Хуниорс» на ближайший матч чемпионата страны после новостей о возможном переходе игрока в «Зенит».

В официальном аккаунте клуба в соцсети X была опубликована заявка на игру с «Ураканом», Гонду нет в списке футболистов. О травме или дисквалификации 23-летнего форварда информации не было.

Ранее издание Ole сообщило, что аргентинец 24 августа отправится в Россию для завершения перехода в питерский клуб.

В СМИ писали, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории аргентинского клуба.