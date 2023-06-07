Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:45

Гранат считает, что Кокорину стоит еще раз попробовать себя в «Фиорентине»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о том, стоит ли российскому нападающему Александру Кокорину попробовать себя снова в «Фиорентине».

«Кокорин заслужил возвращение в «Фиорентину» своим сезоном на Кипре. Пусть он там останется на сборах. Все равно это «Фиорентина», и серия А — один из лучших чемпионатов в мире. Кокорину стоит еще раз попробовать, может получится. На Кипре Александр перезагрузился», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев сообщил, что Кокорин получил уведомление от «Фиорентины» о возвращении в клуб.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-kokorinu-stoit-eshhe-raz-poprobovat-sebya-v-fiorentine-mozhet-poluchitsya/
Александр Кокорин
Владимир Гранат
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кокорина заявил, что «Фиорентина» хочет вернуть футболиста

В «Норрчепинге» сообщили об уходе футболиста ЦСКА Сигурдссона