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Сегодня, 10:20

Губерниев назвал Роналду разочарованием года

Мария Куцубеева
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование года в футболе.

«Криштиану Роналду! Он почему-то вместо человека с железными яйцами и классной нервной системой превратился в истеричку», — сказал Губерниев «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил один гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Дмитрий Губерниев
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