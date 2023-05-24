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Сегодня, 16:39

Губерниев отреагировал на перепалку Кокорина с болельщиком в соцсетях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на перепалку российского форварда «Ариса» Александра Кокорина с болельщиком в соцсетях.

«Нужно издать книгу. Если помните, Шариков читал переписку Энгельса с Каутским. Если сейчас был бы Шариков, он читал бы переписку Кокорина с этим прекрасным болельщиком. Давайте издадим!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Несколько дней назад «Арис» впервые в своей истории стал чемпионом Кипра.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре как беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы — никто», — написал фанат.

«Никто — это ты, а мы — чемпионы», — резко ответил Кокорин.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-24-davayte-izdadim-knigu-guberniyev-o-perepalke-kokorina-s-bolelshchikom-v-sotssetyakh
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Дмитрий Губерниев
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