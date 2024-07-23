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Сегодня, 04:38

Губерниев: «Если Худяков — хороший футболист, то в «Штурме» не пропадет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе бывшего вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Худяков — молодец, надо двигаться вперед. «Штурм» так «Штурм». Еще Суворов говорил: «на штурм, на слом». После «Штурма» может быть более серьезная команда. Я верю в людей, которые не боятся. Заключайте контракты и доказывайте. Весь мир пока что открыт для наших футболистов. Играйте где хотите. Это Европа и еврокубки. Сегодня это Австрия, а завтра будет Испания или Италия. Все на виду. Если футболист хороший, то он не пропадет», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

В понедельник, 22 июля «Штурм» объявил о подписании контракта с 20-летним Худяковым до конца июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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