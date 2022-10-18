Губерниев: «На родине Кокорина должны поставить памятник его часам»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина за «Арис» в матче 7-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона» (3:0).

«Кокорин отличился дважды подряд за «Арис». Недавно дал интервью Нобелю Арустамяну. Оно запомнилось тем, что у Кокорина часы за 47 миллионов рублей. На родине должны поставить памятник его часам. Это увековечит достижения Кокорина на Кипре», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В 6 матчах за «Арис» у 31-летнего Кокорина 3 гола и 1 результативная передача. Россиянин выступает за команду на правах аренды из «Фиорентины».

Кипрский клуб занимает второе место в чемпионате Кипра с 15 очками.