Гунько оценил роль Озбилиза в чемпионстве «Урарту»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о бывшем футболисте «Кубани» и «Спартака» Арасе Озбилизе, играющем у него в команде.

— В минувшее трансферное окно вы взяли из «Пюника» Араса Озбилиза. Как вам удалось это сделать и какую роль он сыграл в чемпионстве?

— Яркую. Переговоры опять же вел Самвел Арустамян, но и я до подписания сел с Арасом и обговорил с ним роль, в которой его видел. Понимал, что его опыт в нашей молодой команде, где много воспитанников «Урарту», должен иметь очень большое значение. Авторитет в команде у него просто непререкаемый. Озбилиз разговаривает на многих языках, в том числе на русском, и его коммуникационная роль в раздевалке просто огромна.

Он пришел в команду с переломом стопы, из-за чего сборы перед возобновлением чемпионата дались ему непросто. Но и он, и мы терпели, и в результате Арас показал класс в самы нужный момент — в решающем отрезке сезона забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Особенно запомнился его потрясающий удар в «девятку» на исходе матча с «Арарат-Армения», в котором мы проигрывали — 0:2, и Арас, выйдя на замену, переломил ход игры. Тот его удар позволил нам сравнять счет и стал одним из решающих в чемпионате. А две последние победы перед золотом: над ереванским ЦСКА и «Пюником», по 1:0, — случились после его голевых передач.

— У Озбилиза же было три разрыва крестообразных связок коленей?

— Да, и на обоих его коленях видны шрамы от операций. Если бы не это, уверен, он до сих пор играл бы на более высоком уровне.

— До какой степени это тот воспитанник «Аякса» Озбилиз, который когда-то блистал в «Кубани», а потом периодически сверкал в «Спартаке»?

— В процентном соотношении рассуждать не готов, но, понятно, он стал старше. Со своей задачей в нашей команде он справился, надеюсь, и продолжит так же нам помогать. Польза от его игры подчеркивается тем, что по итогам последнего отрезка его вызвали в сборную Армении. В 33 года, после всех его травм. Правда, он вынужден был от этого приглашения сейчас отказаться, поскольку находится в Нидерландах и ждет четвертого ребенка. Когда жена подарит его Арасу, он по многодетности нагонит меня, ха-ха! — сказал Гунько.

Озбилиз выступает за «Урарту» с января этого года. 33-летний полузащитник провел 9 матчей за команду, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

С 2012 по 2016 год Озбилиз выступал в РПЛ за «Кубань» и «Спартак».

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