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13 июня, 23:50

Гунько: «У Ананидзе уже в 16-17 лет пульс достигал 210-211 ударов в минуту»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился воспоминаниями о юном Джано Ананидзе, с которым он пересекался в структуре московской команды.

«Когда Джано привезли, ему не было и 16 лет. Он был совсем маленьким молодым футболистом. Но очень ярким. Нужно было быть слепым, чтобы не увидеть, что этот пацан будет играть в большой футбол. Но я обратил внимание в молодежке, что у него в игре пульс достигал 210-211 ударов в минуту. Уже в 16-17 лет сердце не очень хорошо реагировало на нагрузку. Понятно, что здоровье и травмы повлияли на его карьеру. По качеству, одаренности, таланту он мог вырасти в звезду», — цитирует Гунько «Чемпионат».

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка страны (2017). Грузинский футболист завершил карьеру в 2022 году из-за многочисленных травм.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5137419-eks-trener-spartaka-u-dzhano-uzhe-v-16-17-let-puls-dostigal-210-211-udarov-v-minutu.html
Джано Ананидзе
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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