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Сегодня, 10:45

Гунько: «Урарту» приобрел экс-игрока «Арсенала» Саного благодаря усилиям брата Нобеля Арустамяна»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Яя Саного.
Фото ФК «Урарту»
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Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что «Урарту» приобрел бывшего форварда лондонского «Арсенала» Яя Саного благодаря усилиям спортивного директора клуба из столицы Армении Самвела Арустамяна, брата известного комментатора и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

 Как вам удалось приобрести легионера с опытом, пусть и достаточно давним, игры на таком уровне?

— Это результат великолепной работы нашего спортивного директора Самвела Арустамяна.

— Для читателей, которые не в курсе, поясню: родного брата популярного журналиста и видеоблогера Нобеля Арустамяна.

— Да, и Нобель приехал поздравить нас с чемпионством на матч последнего тура с «Араратом». Он очень переживает за брата и за «Урарту».

— Может, и в селекционной работе участвует?

– Ничего об этом не знаю. А с Самвелом у нас было несколько сеансов видеосвязи с Саного. Жаль, нам не удалось подвести Яя без травм к этой части чемпионата — на первой же тренировке в Эмиратах, когда он вошел в общую группу, случился ужасный стык, в котором он повредил связки. После этого нам долго пришлось его ждать, но, когда это произошло, он полностью оправдал свое появление в команде своей страстью и самоотдачей.

Он успел провести на поле всего минут 60, но психологически это были очень важные минуты и голы. Той своей игрой он заставил соперников, включая тот же «Пюник», бояться его, оттягивать на его нейтрализацию серьезные силы. И это помогло нашей команде в целом.

— Саного остается в «Урарту»?

— Да. У него контракт, он полноценный игрок нашей команды. Если вдруг на него не поступит какое-то баснословное предложение и наш президент Джеван Челоянц не решит его продать. При первых же разговорах мы поняли, что футболист мотивирован полноценно вернуться на поле, заявить о себе. Для Яя «Урарту» не был результатом поиска команды для заработка денег. Он очень много работал, и по отношению в коллективе, с партнерами это топ-уровень. Никакой звездности нет и в помине. И футболисты, и все мы были приятно удивлены. Убежден, что трансфер был абсолютно правильным, хотя его появления на поле и пришлось долго ждать, — сказал Гунько.

Саного выступает за «Урарту» с января этого года. Он провел 2 матча за команду, отметившись 2 забитыми мячами. Ранее 30-летний француз играл за «Хаддерсфилд», «Тулузу», лондонский «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Осер».

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Урарту
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