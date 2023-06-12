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Сегодня, 10:30

Гунько рассказал, кто из «Спартака» поздравил его с чемпионством в Армении

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Гунько.
Фото ФК «Урарту»
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Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, кто из «Спартака» поздравил его с чемпионством в Армении.

— Кто-то из «Спартака» поздравил вас с армянскими трофеями?

— Из нынешнего штаба команды — Артем Ребров. Он в соцсетях написал поздравление, и мне было очень приятно, что он следил и сказал теплые слова, которые меня очень взяли за душу. Получил много звонков и сообщений от тех, с кем в разные годы работал в «Спартаке». Артем Тимофеев, Саша Пуцко, Слава Кротов, Саша Ломовицкий... Прошу прощения, если кого-то сейчас забыл. Сообщений было очень много. Когда мы после игры включили в тренерской телефоны, я сказал: «Ребята, сейчас о вас вспомнят все!» — сказал Гунько.

47-летний специалист возглавляет «Урарту» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат и Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак-2» и был исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Спартака».

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
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ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
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