Гвардиола, Индзаги и Спаллетти стали финалистами премии ФИФА The Best лучшему тренеру года

ФИФА на официальном сайте опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего тренера 2023 года.

На награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (до лета 2023 года возглавлял «Наполи», сейчас — сборную Италии).

На премию «Лучший тренер ФИФА» первоначально было номинировано пять специалистов, которых выбрала экспертная комиссия. Из этого списка международное жюри, в состав которого вошли тренеры сборных, капитаны сборных, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА, выбрало трех финалистов.

Победитель будет назван на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards 15 января. Эта награда присуждается самым выдающимся тренерам мужских команд в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.