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Сегодня, 16:59

Гвардиола, Индзаги и Спаллетти стали финалистами премии ФИФА The Best лучшему тренеру года

Ана Горшкова
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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ФИФА на официальном сайте опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего тренера 2023 года.

На награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (до лета 2023 года возглавлял «Наполи», сейчас — сборную Италии).

На премию «Лучший тренер ФИФА» первоначально было номинировано пять специалистов, которых выбрала экспертная комиссия. Из этого списка международное жюри, в состав которого вошли тренеры сборных, капитаны сборных, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА, выбрало трех финалистов.

Победитель будет назван на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards 15 января. Эта награда присуждается самым выдающимся тренерам мужских команд в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Хосеп Гвардиола
Лучано Спаллетти
Симоне Индзаги
ФИФА
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