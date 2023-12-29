Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии IFFHS

Главный тренер «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По итогам голосования он набрал 281 балл. Второе место занял главный тренер «Реала» Карло Анчелотти (56 очков), третье — Лучано Спаллетти (53), возглавлявший «Наполи» в 2023 году.

В топ-5 также вошли главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (51 балл) и Фернандо Диниз из бразильского «Флуминенсе» (33).

В 2023 году Гвардиола выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Он единственный тренер, который выиграл четыре клубных чемпионата мира с тремя разными клубами («Барселона», «Бавария» и «Сити»).