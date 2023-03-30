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Сегодня, 08:15

Хамес может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Олимпиакоса» Хамес Родригес может летом перейти в «Бешикташ», сообщает Fotomac.

Контракт 31-летнего колумбийца с греческим клубом истекает в конце сезона. По информации источника, «Бешикташ» уже связался с игроком на предмет потенциального перехода.

В текущем сезоне Хамес провел 21 матч за «Олимпиакос», забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Он выступает за команду с лета прошлого года. Ранее полузащитник играл за «Аль-Райян» из Катара, «Эвертон», «Реал», «Баварию», «Монако» и «Порту».

Хамес Родригес
Футбол
ФК Бешикташ
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