14 ноября, 03:21

Хамес Родригес не ведет переговоров с «Орландо Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что полузащитник «Леона» Хамес Родригес не ведет переговоров с «Орландо Сити», несмотря на появившуюся в СМИ информацию об этом.

По информации источника, 34-летний колумбиец по-прежнему хочет найти себе новый клуб, где сможет проявить себя, чтобы попасть в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.

Колумбия набрала 28 очков и заняла 3-е место в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Южной Америке. ЧМ-2026 может стать третьим мировым первенством в карьере Хамеса.

Хамес Родригес
