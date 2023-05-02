«Хапоэль» не будет выкупать Сулейманова из-за драки в матче чемпионата Израиля

По информации «СЭ», «Хапоэль» Беэр-Шева откажется от выкупа Магомеда-Шапи Сулейманова после участия в драке в матче 33-го тура чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (2:1).

Российский полузащитник, как и другие участники потасовки, предстанет перед дисциплинарным комитетом федерации футбола Израиля. Ожидается, что он будет наказан длительной дисквалификацией. Ранее он уже отбывал трехматчевую дисквалификацию после удаления в финале Кубка Тото.

Конфликт после игры был спровоцирован поведением игроков и персонала «Маккаби». Один из сотрудников клуба нанес травму сотруднице службы безопасности. Главный тренер «Хапоэля» Эльянив Барда заявил, что соперники неоднократно грубо обходились с Сулеймановым по ходу встречи.

После 33 туров «Маккаби» Хайфа с 75 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, опережая «Хапоэль» Беэр-Шева на 4 очка.