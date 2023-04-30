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Сегодня, 08:41

Игрок «Аль-Таавуна»: «Роналду все изменил»

Виктория Кравченко
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Хавбек «Аль-Таавуна» Алехандро Гамарра рассказал о том, как переход португальского форварда Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии отразился на турнире.

«Роналду все изменил — как на уровне фанатов, так и в соревновательной составляющей. Он сделал лигу более известной, это один из лучших игроков в истории, встреча с ним была невероятной. Я пообщался с ним после матча, как мне показалось, ему все здесь нравится», — цитирует Гамарры FourFourTwo.

Криштиану стал игроком «Аль-Насра» в начале этого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
0
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