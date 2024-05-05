Хавбека «Моленбека» Рен-Аделаида госпитализировали после попадания мяча в голову

Полузащитник «Моленбека» Жефф Рен-Аделаид потерял сознание после попадания мяча в голову во время матча 35-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа» (1:3) и был госпитализирован, сообщает L'Equipe.

В конце первого тайма после сильного удара мяч попал в голову 26-летнего хавбека. Он находился без сознания около 10 минут. Его унесли на носилках и доставили в больницу с подозрением на кровоизлияние в мозг.

Позже в клубе рассказали, что с игроком все в порядке.

Рен-Аделаид выступает за «Моленбек» с сентября 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.