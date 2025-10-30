Видео
30 октября, 15:33

Хайен может возглавить «Селтик»

Павел Лопатко

«Селтик» рассматривает главного тренера «Брюгге» Ники Хайена в качестве преемника уволенного Брендана Роджерса, сообщает Nieuwsblad.

45-летний нидерландец Хайен работает в «Брюгге» с июля 2024 года. По данным источника, в июне 2025 года ему продлили контракт на улучшенных условиях.

Под руководством Хайена «Брюгге» в 79 матчах одержал 48 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений.

52-летний североирландец Роджерс работал в «Селтике» с июля 2023 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. Он покинул команду 27 октября.

