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Сегодня, 16:01

Хайкин — об уходе из «Бристоль Сити»: «Шанса я не получил, меня такая ситуация не устраивала»

Мария Гусева
Никита Хайкин.
Никита Хайкин.
Фото ФК «Буде-Глимт»
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Российский вратарь Никита Хайкин рассказал, почему решил уйти из английского «Бристоль Сити» и вернуться в норвежский «Буде-Глимт».

«У меня была мечта — попробовать себя в Англии. Появились варианты, мне захотелось поехать в «Бристоль», — сказал Хайкин. — При этом уход из «Буде-Глимт» дался мне нелегко, потому что здесь я всегда чувствовал себя как дома и именно в Буде вырос как футболист.

В «Бристоле» сложилась такая ситуация: ушел основной вратарь, и я был готов бороться за место в условиях здоровой конкуренции. Реальность оказалась иной — шанса я не получил. Можно понять тренера — он не менял победный состав. Но и меня такая ситуация не устраивала. Плюс к этому мой краткосрочный контракт подходил к концу. Я не видел, куда все это идет. В нужный момент на меня вышел «Буде-Глимт» и предложил более долгосрочный и выгодный проект — это было отличное предложение, от которого трудно было отказаться в тот момент. Благодарен «Бристолю» за заботу и условия для тренировок, но я ехал в Англию с четко поставленной целью — играть. И когда зашел разговор о возвращении в «Буде», то сомнений не было, мы очень быстро все согласовали.

Если в моей карьере вновь произойдут изменения, то это в первую очередь это должно стать для меня шагом вперед. И, конечно, клуб должен получить от этого выгоду. Мои цели остались прежними: еврокубки и игра в лигах топ-5 Европы. Однако сейчас я мотивирован достигать успехов с «Буде-Глимт», как и раньше».

27-летний Хайкин заключил контракт с «Буде-Глимт» до лета 2026 года. В составе норвежского клуба Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом страны.

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Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
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