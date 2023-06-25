Херардо Мартино подтвердил, что может возглавить «Интер Майами»

Экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино прокомментировал информацию о том, что он станет следующим тренером «Интер Майами».

«Мы ведем переговоры с «Интер Майами» — приводит слова Мартино Goal.

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Мексики, которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого Мартино тренировал «Атланту», «Барселону», «Ньюллс Олд Бойз», «Либертад», «Колон», «Серро-Портеньо» и сборные Аргентины и Парагвая.

В июне Лионель Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». 36-летний форвард играл под руководством Мартино в «Барселоне» и сборной Аргентины.