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Сегодня, 22:20

Хиддинк получил рыцарское звание от Королевского футбольного союза Нидерландов

Галина Глазко
Гус Хиддинк.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк получил награду от Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Об этом соощает пресс-служба организации.

76-летнего специалиста отметили рыцарским званием за вклад в развитие нидерландского футбола и успехи на внутренней и международной арене.

— Гус Хиддинк — пример для своих коллег. Благодаря личным качествам он поднял репутацию голландского футбола в стране и за рубежом на более высокий уровень. А теперь он передает свои знания и навыки следующему поколению специалистов, — заявил глава KNVB Юст Шпее.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

Также Гус в разное время работал в «Челси», «Реале», «Валенсии» и сборных Нидерландов, Южной Кореи и Турции.

Гус Хиддинк
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