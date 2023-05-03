Хиддинк получил рыцарское звание от Королевского футбольного союза Нидерландов

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк получил награду от Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Об этом соощает пресс-служба организации.

76-летнего специалиста отметили рыцарским званием за вклад в развитие нидерландского футбола и успехи на внутренней и международной арене.

— Гус Хиддинк — пример для своих коллег. Благодаря личным качествам он поднял репутацию голландского футбола в стране и за рубежом на более высокий уровень. А теперь он передает свои знания и навыки следующему поколению специалистов, — заявил глава KNVB Юст Шпее.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

Также Гус в разное время работал в «Челси», «Реале», «Валенсии» и сборных Нидерландов, Южной Кореи и Турции.