Холанн пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», форвард поехал на чемпионский матч «Мальме»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустил церемонию вручения награды лучшему футболисту сезона-2023/24 «Золотой мяч», которая проходит в Париже в театре «Шатле».

Вместо этого форвард отправился на матч 28-го тура чемпионата Швеции «Мальме» — «Гетеборг» (2:1), чтобы поддержать своего друга и соотечественника, нападающего «Мальме» Эрика Ботхейма. Холанн опубликовал у себя в соцсетях фотографии со стадиона.

«Мальме» благодаря победе досрочно стал чемпионом Швеции.

Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.