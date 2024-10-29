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Сегодня, 00:24

Холанн пропустил церемонию вручения «Золотого мяча», форвард поехал на чемпионский матч «Мальме»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустил церемонию вручения награды лучшему футболисту сезона-2023/24 «Золотой мяч», которая проходит в Париже в театре «Шатле».

Вместо этого форвард отправился на матч 28-го тура чемпионата Швеции «Мальме» — «Гетеборг» (2:1), чтобы поддержать своего друга и соотечественника, нападающего «Мальме» Эрика Ботхейма. Холанн опубликовал у себя в соцсетях фотографии со стадиона.

«Мальме» благодаря победе досрочно стал чемпионом Швеции.

Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити

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