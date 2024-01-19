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Сегодня, 20:38

Холанн стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

Ана Горшкова
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Award.

На звание лучшего футболиста минувшего года также претендовали Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брейне, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающий «Сити» Холанн в 2023 году забил 50 мячей. Лучшим бомбардиром прошлого года стал Криштиану Роналду, на счету которого 54 гола.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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