Холанн стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

Сегодня, 20:38
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Award.
На звание лучшего футболиста минувшего года также претендовали Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брейне, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающий «Сити» Холанн в 2023 году забил 50 мячей. Лучшим бомбардиром прошлого года стал Криштиану Роналду, на счету которого 54 гола.