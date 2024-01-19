Холанн стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим игроком 2023 года по версии Globe Soccer Award.

На звание лучшего футболиста минувшего года также претендовали Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин Де Брейне, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающий «Сити» Холанн в 2023 году забил 50 мячей. Лучшим бомбардиром прошлого года стал Криштиану Роналду, на счету которого 54 гола.