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Сегодня, 16:33

Холанн в пятый раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн стал лучшим футболистом года в Норвегии, сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации (NFF).

24-летний форвард удостаивается этой награды в пятый раз подряд.

«Для меня это большая и приятная награда, и я очень ценю ее. Я горжусь тем, что выигрываю ее пять лет подряд. Это был хороший год, я стабильно играл и забивал мячи, так что я рад этому. Мы выиграли АПЛ, что было просто фантастически, и добились больших успехов с командой», — заявил Холанн.

В минувшем сезоне норвежец провел 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись 38 голами и 5 результативными передачами. В 2024 году Холанн побил рекорд сборной Норвегии по количеству забитых мячей, который держался 92 года. На его счету 38 голов в 39 играх за национальную команду.

Эрлин Холанн
Футбол
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