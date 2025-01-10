Холанн в пятый раз подряд признан лучшим футболистом года в Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн стал лучшим футболистом года в Норвегии, сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации (NFF).

24-летний форвард удостаивается этой награды в пятый раз подряд.

«Для меня это большая и приятная награда, и я очень ценю ее. Я горжусь тем, что выигрываю ее пять лет подряд. Это был хороший год, я стабильно играл и забивал мячи, так что я рад этому. Мы выиграли АПЛ, что было просто фантастически, и добились больших успехов с командой», — заявил Холанн.

В минувшем сезоне норвежец провел 45 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись 38 голами и 5 результативными передачами. В 2024 году Холанн побил рекорд сборной Норвегии по количеству забитых мячей, который держался 92 года. На его счету 38 голов в 39 играх за национальную команду.