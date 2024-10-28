Холанн занял пятое место, Мбаппе — шестое в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

24-летний футболист в прошедшем сезоне выиграл с «Сити» чемпионат Англии. Он провел за команду 45 матчей, забил 38 голов и отдал 5 результативных передач.

Нападающий «Реала», экс-форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал шестым. Ранее 25-летний француз разделил с нападающим «Баварии» Харри Кейном приз лучшему бомбардиру сезона — по 44 гола на клубном уровне и 52 гола во всех турнирах.

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в парижском театре Шатле.