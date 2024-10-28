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28 октября, 23:59

Холанн занял пятое место, Мбаппе — шестое в голосовании за «Золотой мяч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

24-летний футболист в прошедшем сезоне выиграл с «Сити» чемпионат Англии. Он провел за команду 45 матчей, забил 38 голов и отдал 5 результативных передач.

Нападающий «Реала», экс-форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал шестым. Ранее 25-летний француз разделил с нападающим «Баварии» Харри Кейном приз лучшему бомбардиру сезона — по 44 гола на клубном уровне и 52 гола во всех турнирах.

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в парижском театре Шатле.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити

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