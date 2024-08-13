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Сегодня, 18:19

Хомуха объяснил, почему Чалов решил перейти в ПАОК

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил переход нападающего Федора Чалова из московского клуба в ПАОК.

«Греция — это не топ-5 лиг Европы, но уровень чемпионата достаточно крепкий. Сильнее ли российской? «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций. Это говорит, что в Греции сильный чемпионат. Ведущие клубы Греции выступают на хорошем уровне», — приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

26-летний Чалов является воспитанником академии ЦСКА. За армейцев форвард выступал с 2017 по 2024 год.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Хомуха
Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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