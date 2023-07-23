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Сегодня, 17:01

Агент Лапич: «Сейчас переход Перковича в российский клуб нереален»

Алина Савинова
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Футбольный агент Стипе Лапич заявил, что хорватский защитник Мауро Перкович не перейдет в российский клуб.

«Сейчас переход Перковича в российский клуб нереален, никто не сможет за него заплатить столько, сколько захочет «Динамо» Загреб, это игрок молодежной сборной Хорватии. Сейчас без шансов. Когда был подходящий момент, русские действовали потихоньку, а сейчас уже поздно», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Зимой сообщалось, что два клуба РПЛ проявляли интерес к 20-летнему футболисту.

На данный момент Перкович выступает за загребское «Динамо». Ранее он был игроком «Истры 1961». В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей за «Истру 1961» и «Динамо» Загреб, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sejchas-perehod-perkovicha-v-rossijskij-klub-nerealen/
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