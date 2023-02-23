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Сегодня, 14:30

Хорватский журналист — об уходе Ловрена из сборной: «Одно слово — легенда»

Константин Белов
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Global Look Press
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Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал «СЭ» решение защитника «Лиона» Деяна Ловрена завершить карьеру в национальной сборной.

«Одно слово — легенда и настоящий игрок. Спасибо ему за все», — сказал Маркац «СЭ».

33-летний Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии в четверг, 23 февраля. Он выступал за национальную команду с 2009 года и становился с ней серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

С августа 2020 по январь 2023 года защитник выступал в России за «Зенит», после чего перешел в «Лион».

Деян Ловрен
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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