Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:24

Гвардиола: «Даже представить не мог, что игрок «Манчестер Сити» выиграет «Золотой мяч»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал получение полузащитником Родри «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

«Манчестер Сити» и все болельщики очень гордятся им. Мы даже не могли представить себе этого в прошлом году, что игрок «Сити» выиграет такую награду. Надеюсь, это придаст ему энергии, чтобы он смог восстановиться к следующему сезону», — цитирует Гвардиолу The Standard.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны»
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Почему Карпин не прав. Комментаторов надо прекратить пинать. Они делают свою работу
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Материалы сюжета «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Навас: «Испания очень рада за Родри, но Карвахаль больше заслужил «Золотой мяч»
Гвардиола — о бойкоте «Реалом» премии «Золотой мяч»: «Не осуждаю, это их дело»
Колосков считает, что Родри заслуженно стал обладателем «Золотого мяча»
Отмена ресторана и ссора «Реала» с УЕФА. Как Винисиуса лишили «Золотого мяча» — и что было потом
Семин — о «Золотом мяче» Родри: «В пользу испанца сыграла победа на чемпионате Европы»
Газзаев — о «Золотом мяче»: «До сих пор считаю, что Винисиус больше заслуживал награду»
Сегодня
Вчера
Неделя