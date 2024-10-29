Гвардиола: «Даже представить не мог, что игрок «Манчестер Сити» выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал получение полузащитником Родри «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

«Манчестер Сити» и все болельщики очень гордятся им. Мы даже не могли представить себе этого в прошлом году, что игрок «Сити» выиграет такую награду. Надеюсь, это придаст ему энергии, чтобы он смог восстановиться к следующему сезону», — цитирует Гвардиолу The Standard.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.